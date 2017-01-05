«Фенербахче» арендовал у «Шахтёра» Караваева

Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев продолжит карьеру в Турции.

Игрока арендовал «Фенербахче» до конца сезона.

Отметим, что до этого 24-летний хавбек выступал на правах аренды за «Зарю», однако луганский клуб согласился расторгнуть договор аренды с «Шахтером» и контракт с Караваевым.

Напомним, что ранее турецкий клуб пытался приобрести полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа, однако он отказался переходить в «Фенербахче».