«Фенербахче» арендовал у «Шахтёра» Караваева
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Фенербахче, Шахтер Дн, Караваев Александр
Сегодня, 17:21 | Источник: ФК "Фенербахче" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев продолжит карьеру в Турции.
Игрока арендовал «Фенербахче» до конца сезона.
Отметим, что до этого 24-летний хавбек выступал на правах аренды за «Зарю», однако луганский клуб согласился расторгнуть договор аренды с «Шахтером» и контракт с Караваевым.
Напомним, что ранее турецкий клуб пытался приобрести полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа, однако он отказался переходить в «Фенербахче».
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