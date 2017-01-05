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«Фенербахче» арендовал у «Шахтёра» Караваева

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Фенербахче, Шахтер Дн, Караваев Александр
Сегодня, 17:21 | Источник: ФК "Фенербахче" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев продолжит карьеру в Турции.

Игрока арендовал «Фенербахче» до конца сезона. 

Отметим, что до этого 24-летний хавбек выступал на правах аренды за «Зарю», однако луганский клуб согласился расторгнуть договор аренды с «Шахтером» и контракт с Караваевым.

Напомним, что ранее турецкий клуб пытался приобрести полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа, однако он отказался переходить в «Фенербахче».

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