«Эвертон» приобрёл нападающего «Чарльтона» Лукмана

Пресс-служба «Эвертона» сообщает о том, что клуб приобрел нападающего «Чарльтона» Адемолу Лукмана.

Игрок молодежной сборной Англии (U-20) поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 4.5 года.

По информации британских СМИ, трансфер 19-летнего футболиста обошелся «ирискам» в 10 млн фунтов. Таким образом, этот переход стал самым дорогим трансфером в истории Первой Футбольной лиги Англии.

Напомним, что «Эвертон» также претендует на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.