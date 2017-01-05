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«Эвертон» приобрёл нападающего «Чарльтона» Лукмана

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Эвертон, Чарльтон
Сегодня, 17:33 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Эвертона» сообщает о том, что клуб приобрел нападающего «Чарльтона» Адемолу Лукмана.

Игрок молодежной сборной Англии (U-20) поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 4.5 года.

По информации британских СМИ, трансфер 19-летнего футболиста обошелся «ирискам» в 10 млн фунтов. Таким образом, этот переход стал самым дорогим трансфером в истории Первой Футбольной лиги Англии.

Напомним, что «Эвертон» также претендует на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.

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