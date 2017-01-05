«Эвертон» приобрёл нападающего «Чарльтона» Лукмана
Сегодня, 17:33 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Эвертона» сообщает о том, что клуб приобрел нападающего «Чарльтона» Адемолу Лукмана.
Игрок молодежной сборной Англии (U-20) поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 4.5 года.
По информации британских СМИ, трансфер 19-летнего футболиста обошелся «ирискам» в 10 млн фунтов. Таким образом, этот переход стал самым дорогим трансфером в истории Первой Футбольной лиги Англии.
Напомним, что «Эвертон» также претендует на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.
Другие материалы по теме:
09:19 Официально «Севилья» подписала капитана «Нанси» 0
01:45 Официально Фото Жестеде перешел из «Астон Виллы» в «Мидлсбро» 1
Вчера
17:38 Официально Итурбе перешёл в «Торино» 3
03 января 2017
20:27 Официально Ндиди перейдёт в «Лестер» 0
14:01 Официально Фото ПСЖ объявил о переходе Дракслера 11
10:59 Официально Фото Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус» 16
Или войдите через