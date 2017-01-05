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Агент: «Сусо лучше, чем Давид Силва»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Сусо, Силва Давид
Сегодня, 17:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Агент 23-летнего нападающего «Милана» Сусо считает, что его клиент превосходит по классу полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Давида Силву:

«Сусо играет в испанской манере. Он останется в „Милане“ на долгие годы. Продление контракта с „россонери“? Я буду в Милане 12 января.

Смог ли бы он заменить Давида Силву в сборной Испании? Да, такие сравнения уместны. Можно даже сказать, что Сусо лучше, если мы говорим об игре ногами».

Ранее сообщалось, что летом «Краснодар» был близок к покупке Сусо.

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