Агент: «Сусо лучше, чем Давид Силва»

Агент 23-летнего нападающего «Милана» Сусо считает, что его клиент превосходит по классу полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Давида Силву:

«Сусо играет в испанской манере. Он останется в „Милане“ на долгие годы. Продление контракта с „россонери“? Я буду в Милане 12 января.

Смог ли бы он заменить Давида Силву в сборной Испании? Да, такие сравнения уместны. Можно даже сказать, что Сусо лучше, если мы говорим об игре ногами».

Ранее сообщалось, что летом «Краснодар» был близок к покупке Сусо.