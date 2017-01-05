Озил приступил к тренировкам

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выздоровел от гриппа и приступил к тренировкам в составе «канониров»:

«Возвращаюсь на тренировочное поле „Арсенала“ после того, как отболел гриппом. Пока еще чувствую себя не на 100%, но я вернулся», - написал Озил в своем «твиттере».