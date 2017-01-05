Рейтинг@Mail.ru

Озил приступил к тренировкам

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Озил Месут
Сегодня, 18:04 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выздоровел от гриппа и приступил к тренировкам в составе «канониров»:

«Возвращаюсь на тренировочное поле „Арсенала“ после того, как отболел гриппом. Пока еще чувствую себя не на 100%, но я вернулся», - написал Озил в своем «твиттере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:13
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Алли - оп! Деле, остановивший «Челси»
Два мастерских навеса Эриксена сделали Алли героем, и «Соккер.ру» рассказывает о парне, который клуб для развития скорее найдет в Мадриде или Барселоне, чем в Англии.
Комментариев: 9
08:52 Дракслер дебютировал за ПСЖ 1
08:21 Слухи Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб 19
06:50 Кэйхилл: «Игроки „Челси“ – не роботы» 6
06:32 Суарес: «В случае ухода Энрике, хочу видеть Сакристана во главе „Барселоны“» 19
04:20 Хамес: «Я остаюсь в „Реале“» 9
04:00 Алли: «Мы хотели остановить „Челси“, как в прошлом сезоне они поступили с нами» 6
Вчера
19:54 Апелляция на дисквалификацию Фернандиньо отклонена 11
19:43 Красная карточка Фегули отменена 16
17:48 Адебайор без клуба вызван в сборную Того на Кубок Африки 15
все материалы по этой теме
Турниры