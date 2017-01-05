Озил приступил к тренировкам
Сегодня, 18:04 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выздоровел от гриппа и приступил к тренировкам в составе «канониров»:
«Возвращаюсь на тренировочное поле „Арсенала“ после того, как отболел гриппом. Пока еще чувствую себя не на 100%, но я вернулся», - написал Озил в своем «твиттере».
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