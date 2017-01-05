Исполнительный директор «Ромы»: «Мы ищем игрока атаки»

Исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини дал понять, что «волки» находятся в поисках атакующего исполнителя, способного усилить игру команды:

«У нас конкурентоспособная команда.

Мы считаем, что мы укомплектованы, но мы внимательно изучаем возможносnи усилиться. У команды есть ресурсы для хороших выступлений, но Салах отправится на Кубок Африки, а Итурбе ушел, поэтому нам нужно усилить атаку».