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Исполнительный директор «Ромы»: «Мы ищем игрока атаки»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома
Сегодня, 18:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини дал понять, что «волки» находятся в поисках атакующего исполнителя, способного усилить игру команды:

«У нас конкурентоспособная команда.

Мы считаем, что мы укомплектованы, но мы внимательно изучаем возможносnи усилиться. У команды есть ресурсы для хороших выступлений, но Салах отправится на Кубок Африки, а Итурбе ушел, поэтому нам нужно усилить атаку».

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