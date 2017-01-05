Исполнительный директор «Ромы»: «Мы ищем игрока атаки»
Сегодня, 18:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини дал понять, что «волки» находятся в поисках атакующего исполнителя, способного усилить игру команды:
«У нас конкурентоспособная команда.
Мы считаем, что мы укомплектованы, но мы внимательно изучаем возможносnи усилиться. У команды есть ресурсы для хороших выступлений, но Салах отправится на Кубок Африки, а Итурбе ушел, поэтому нам нужно усилить атаку».
Другие материалы по теме:
Или войдите через