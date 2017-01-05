Рейтинг@Mail.ru

Власти Китая намерены ограничить расходы местных клубов

Соккер.Ру // Заграница: мнение
Сегодня, 18:31 | Источник: Rmcsport.bfmtv.com | Редакция: Антон Белюсь

Спортивные власти Китая предпримут меры, чтобы ограничить огромные расходы местных футбольных клубов на трансферы и зарплаты легионеров.

«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», - сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на заявление государственного управления по делам физкультуры и спорта Китайской Народной Республики.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:55
ответ пользователю Александр Нeвский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:53
ответ пользователю Серый хвост (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:48
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:37, редактировал Сегодня 18:37
ответ пользователю Александр Нeвский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:22 Исполнительный директор «Ромы»: «Мы ищем игрока атаки» 1
18:14 Игрок НБА Луол Денг мечтает купить «Кристал Пэлас» 3
17:58 Агент: «Сусо лучше, чем Давид Силва» 4
17:48 Гвардиола: «Я сказал, что не буду тренировать до 60 лет, но, ребята, мне только 45» 5
13:54 Диего Коста: «Если бы я высказался об английских судьях, меня бы дисквалифицировали» 11
13:24 Икарди: «Ситуация в „Интере“ при де Буре была невыносимой» 1
11:34 Каземиро: «Мы ещё не прошли „Севилью“» 5
11:19 Вратарь «Севильи» - о судействе в матче с «Реалом»: «Боже, какой позор!» 154
11:04 Бауса: «Я бы предпочел, чтобы Тевес остался в чемпионате Аргентины» 4
09:25 Агент: «Неправда, что Ломбертс точно останется в „Зените“ до лета» 13
все материалы по этой теме
Турниры