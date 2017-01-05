Власти Китая намерены ограничить расходы местных клубов
Сегодня, 18:31 | Источник: Rmcsport.bfmtv.com | Редакция: Антон Белюсь
Спортивные власти Китая предпримут меры, чтобы ограничить огромные расходы местных футбольных клубов на трансферы и зарплаты легионеров.
«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», - сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на заявление государственного управления по делам физкультуры и спорта Китайской Народной Республики.
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