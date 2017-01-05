Агент Боли: «ЦСКА не вступал с нами в серьёзные переговоры»
Сегодня, 19:12 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Кен ван Дейк - агент нападающего «Анжи» Янника Боли, дал понять, что ЦСКА не предпринимал попыток подписать его клиента:
«Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с „Аль-Ахли“ из ОАЭ, „Аль-Тавоном“ из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую „Зарю“. Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьезные переговоры».
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ни в какие переговоры
то и говорить не о чем.
щас лето наступит,женька привезет из теплой страны пару тройку негров))))
нормально все будет у вас,нормально!!
Если только о гамбургерах для Лёни.
Точнее его последователях.