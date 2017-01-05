Агент Боли: «ЦСКА не вступал с нами в серьёзные переговоры»

Кен ван Дейк - агент нападающего «Анжи» Янника Боли, дал понять, что ЦСКА не предпринимал попыток подписать его клиента:

«Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с „Аль-Ахли“ из ОАЭ, „Аль-Тавоном“ из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую „Зарю“. Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьезные переговоры».