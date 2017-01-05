Фонте попросил руководство «Саутгемптона» выставить его на трансфер
Сегодня, 19:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Спортивный директор «святых» Лес Рид заявил, что 33-летний португалец попросил руководство клуба выставить его на трансфер, хотя действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2018 года:
«У него было несколько возможностей улучшить ситуацию с контрактом, но он предпочел не делать этого.
Сейчас Жозе хочет покинуть клуб. Он попросил нас выставить его на трансфер».
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