Фонте попросил руководство «Саутгемптона» выставить его на трансфер

Капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор «святых» Лес Рид заявил, что 33-летний португалец попросил руководство клуба выставить его на трансфер, хотя действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2018 года:

«У него было несколько возможностей улучшить ситуацию с контрактом, но он предпочел не делать этого.

Сейчас Жозе хочет покинуть клуб. Он попросил нас выставить его на трансфер».