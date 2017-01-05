Рейтинг@Mail.ru

Фонте попросил руководство «Саутгемптона» выставить его на трансфер

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Саутгемптон, Фонте Жозе
Сегодня, 19:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор «святых» Лес Рид заявил, что 33-летний португалец попросил руководство клуба выставить его на трансфер, хотя действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2018 года:

«У него было несколько возможностей улучшить ситуацию с контрактом, но он предпочел не делать этого.

Сейчас Жозе хочет покинуть клуб. Он попросил нас выставить его на трансфер».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:07 Фото Ибрагимович - лучший игрок МЮ в декабре 3
18:04 Фото Озил приступил к тренировкам 5
Станислав Горин
Алли - оп! Деле, остановивший «Челси»
Два мастерских навеса Эриксена сделали Алли героем, и «Соккер.ру» рассказывает о парне, который клуб для развития скорее найдет в Мадриде или Барселоне, чем в Англии.
Комментариев: 10
08:52 Дракслер дебютировал за ПСЖ 1
08:21 Слухи Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб 20
06:50 Кэйхилл: «Игроки „Челси“ – не роботы» 8
06:32 Суарес: «В случае ухода Энрике, хочу видеть Сакристана во главе „Барселоны“» 19
04:20 Хамес: «Я остаюсь в „Реале“» 9
04:00 Алли: «Мы хотели остановить „Челси“, как в прошлом сезоне они поступили с нами» 7
Вчера
19:54 Апелляция на дисквалификацию Фернандиньо отклонена 11
все материалы по этой теме
Турниры