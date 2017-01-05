Месси и Роналду попали в символическую сборную УЕФА по версии болельщиков
Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ювентус, Реал, Бавария, Барселона, Атлетико М, Буффон Джанлуиджи, Рамос Серхио, Бонуччи Леонардо, Боатенг Джером, Модрич Лука, Кроос Тони, Иньеста Андрес, Месси Лионель, Гризманн Антуан, Роналду Криштиану, Пике Жерар
Сегодня, 19:42 | Источник: UEFA.com | Фото: Официальный сайт УЕФА | Редакция: Антон Белюсь
УЕФА обнародовал символическую сборную минувшего года, составленную по результатам голосования болельщиков.
Голкипер: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джером Боатенг («Бавария»), Жерар Пике («Барселона»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн «(Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).
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