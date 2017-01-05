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Месси и Роналду попали в символическую сборную УЕФА по версии болельщиков

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ювентус, Реал, Бавария, Барселона, Атлетико М, Буффон Джанлуиджи, Рамос Серхио, Бонуччи Леонардо, Боатенг Джером, Модрич Лука, Кроос Тони, Иньеста Андрес, Месси Лионель, Гризманн Антуан, Роналду Криштиану, Пике Жерар
Сегодня, 19:42 | Источник: UEFA.com | Фото: Официальный сайт УЕФА | Редакция: Антон Белюсь

УЕФА обнародовал символическую сборную минувшего года, составленную по результатам голосования болельщиков.

Голкипер: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джером Боатенг («Бавария»), Жерар Пике («Барселона»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн «(Атлетико»), Криштиану Роналду («Реал»).

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