Агуэро: «Месси - лучший, и я говорю это не потому, что он мой друг»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро уверен, что его партнер по сборной Аргентины, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, является лучшим футболистом в мире:

«Он впереди всех остальных. И я говорю это не потому, что он мой друг. Я тренируюсь с ним и вижу это своими собственными глазами. Он делает такие вещи, которых я никогда не видел в исполнении других игроков. Он лучший».