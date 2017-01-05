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Агуэро: «Месси - лучший, и я говорю это не потому, что он мой друг»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Манчестер Сити, Аргентина, Месси Лионель, Агуэро Серхио
Сегодня, 19:59 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро уверен, что его партнер по сборной Аргентины, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, является лучшим футболистом в мире:

«Он впереди всех остальных. И я говорю это не потому, что он мой друг. Я тренируюсь с ним и вижу это своими собственными глазами. Он делает такие вещи, которых я никогда не видел в исполнении других игроков. Он лучший».

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