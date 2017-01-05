Йоветич близок к переходу в «Севилью»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Севилья, Йоветич Стеван
Сегодня, 20:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, судя по всему, продолжит карьеру в Испании.
Сообщается, что 27-летний игрок близок к переходу в «Севилью», и клубы, по слухам, уже согласовали трансфер черногорца.
Ожидается, что футболист перейдет в «Севилью» на правах аренды, которая будет включать в себя право выкупа игрока.
Напомним, что Йоветичем также интересовался «Спартак».
Другие материалы по теме:
17:12 Слухи Оби Микел проходит медосмотр в «Тяньцзинь Тэда» 6
14:48 Слухи «Валенсии» снова понадобился Дзадза 1
10:39 Слухи Рикардо Родригес хочет присоединиться к «Интеру» 8
02:01 Слухи «Марсель» нацелился на Кришито и Бернарда 6
01:28 Слухи «Уотфорд» намерен арендовать у «Милана» Хонду 2
00:09 Слухи МЮ интересен нападающий «Ноттингем Форест» 1
Вчера
Или войдите через