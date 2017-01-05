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Йоветич близок к переходу в «Севилью»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Севилья, Йоветич Стеван
Сегодня, 20:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, судя по всему, продолжит карьеру в Испании.

Сообщается, что 27-летний игрок близок к переходу в «Севилью», и клубы, по слухам, уже согласовали трансфер черногорца.

Ожидается, что футболист перейдет в «Севилью» на правах аренды, которая будет включать в себя право выкупа игрока.

Напомним, что Йоветичем также интересовался «Спартак».

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