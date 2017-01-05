Йоветич близок к переходу в «Севилью»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, судя по всему, продолжит карьеру в Испании.

Сообщается, что 27-летний игрок близок к переходу в «Севилью», и клубы, по слухам, уже согласовали трансфер черногорца.

Ожидается, что футболист перейдет в «Севилью» на правах аренды, которая будет включать в себя право выкупа игрока.

Напомним, что Йоветичем также интересовался «Спартак».