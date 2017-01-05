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Агуэро: «Нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Барселона, Агуэро Серхио, Месси Лионель
Сегодня, 20:31 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, какой в реальной жизни его партнер по сборной Аргентины, нападающий «Барселоны» Лионель Месси:

«Вам нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек.

Многие люди этого не знают, потому что он не любит появляться на телевидении или на публике. Он простой парень. Он общителен и любит шутить, как и любой аргентинец. Он хорошо уживается со всеми и абсолютно простой».

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