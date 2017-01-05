Агуэро: «Нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, какой в реальной жизни его партнер по сборной Аргентины, нападающий «Барселоны» Лионель Месси:

«Вам нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек.

Многие люди этого не знают, потому что он не любит появляться на телевидении или на публике. Он простой парень. Он общителен и любит шутить, как и любой аргентинец. Он хорошо уживается со всеми и абсолютно простой».