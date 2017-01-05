Агуэро: «Нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Барселона, Агуэро Серхио, Месси Лионель
Сегодня, 20:31 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, какой в реальной жизни его партнер по сборной Аргентины, нападающий «Барселоны» Лионель Месси:
«Вам нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек.
Многие люди этого не знают, потому что он не любит появляться на телевидении или на публике. Он простой парень. Он общителен и любит шутить, как и любой аргентинец. Он хорошо уживается со всеми и абсолютно простой».
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Что в клубе, что в сборной.
И главный его плюс в том, что он не пиарится на горе чужом, как некоторые перед золотым мячом, крича что пожертвовали денег, а на деле ничего нет.
Что в клубе, что в сборной.
И главный его плюс в том, что он не пиарится на горе чужом, как некоторые перед золотым мячом, крича что пожертвовали денег, а на деле ничего нет.
пожалей мои почки .
Вырвалось. Не пиши мне больше.
https://youtu.be/PNMILZPAxrU
А его предпоследняя ава в профиль...сам Зверев бы по завидовал...!😂😂
как этот гном с ним ужился)))
понимаешь ли,такой он .....кладет и плюет на не интересное.
Но я бы не стал сбрасывать со счетов Энрике, и катарского арбузника
тут нет Месси)))
как кролик епта)))
Тогда то и поняли какой он приятный хоббит)