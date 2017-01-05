Рейтинг@Mail.ru

Гудель сменит «Аякс» на «Тяньцзинь Тэда»

Соккер.Ру // Заграница: трансферы, Аякс, Тяньцзинь Тэда, Гудель Неманья
Сегодня, 20:40 | Источник: ФК "Аякс" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель переходит в клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.

Сумма трансфера - 5.5 млн евро.

Напомним, что интерес к 25-летнему сербу проявлял «Зенит».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:08
ответ пользователю Сула (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
Показать
Немного троллинга
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:33 Официально Фото «Эвертон» приобрёл нападающего «Чарльтона» Лукмана 3
09:19 Официально «Севилья» подписала капитана «Нанси» 0
01:45 Официально Фото Жестеде перешел из «Астон Виллы» в «Мидлсбро» 1
Вчера
20:56 «Торино» продал Бово «Пескаре» 1
18:47 Колоджейчак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии» 1
17:38 Официально Итурбе перешёл в «Торино» 3
13:42 «Сампдория» усилилась защитником «Легии» 0
03 января 2017
20:27 Официально Ндиди перейдёт в «Лестер» 0
14:01 Официально Фото ПСЖ объявил о переходе Дракслера 11
12:39 Де Лаурентис поприветствовал Паволетти в «Наполи» 1
все материалы по этой теме
Турниры