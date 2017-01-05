Гудель сменит «Аякс» на «Тяньцзинь Тэда»
Сегодня, 20:40 | Источник: ФК "Аякс" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель переходит в клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.
Сумма трансфера - 5.5 млн евро.
Напомним, что интерес к 25-летнему сербу проявлял «Зенит».
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гуделя они могли и не потянуть. ХА-ХА