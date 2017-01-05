Хассельбайнк: «Алли похож на Лэмпарда»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что по манере игры полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли похож на легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда:

«Алли - очень хорош, но думаю, он еще сильно прибавит. Уже видно, насколько он хорош в движении, в понимании игры, как он открывается, как чувствует, где нужно оказаться, чтобы встретиться с мячом и забить, как он ассистирует партнерам.

Думаю, он станет только лучше. Он похож на Фрэнка Лэмпарда своими врываниями в штрафную и желанием забивать».