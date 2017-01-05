Рейтинг@Mail.ru

Хассельбайнк: «Алли похож на Лэмпарда»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Челси, Алли Деле, Лэмпард Фрэнк, Хассельбайнк Джимми Флойд
Сегодня, 20:54 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что по манере игры полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли похож на легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда:

«Алли - очень хорош, но думаю, он еще сильно прибавит. Уже видно, насколько он хорош в движении, в понимании игры, как он открывается, как чувствует, где нужно оказаться, чтобы встретиться с мячом и забить, как он ассистирует партнерам.

Думаю, он станет только лучше. Он похож на Фрэнка Лэмпарда своими врываниями в штрафную и желанием забивать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:28 Мюллер: «Надеюсь, что „Бавария“ уже пережила самый сложный отрезок сезона» 8
21:17 Варан: «Я благодарен Зидану» 7
21:07 Спаллетти: «Как новый год встретишь, так его и проведёшь. 1 января „Рома“ тренировалась» 4
20:31 Агуэро: «Нужно лишь поздороваться с Месси, чтобы понять, насколько он приятный человек» 52
19:59 Агуэро: «Месси - лучший, и я говорю это не потому, что он мой друг» 41
19:30 Гвардиола - Капелло: «Я хочу стать президентом „Барселоны“? Для этой должности есть Пике» 6
18:31 Власти Китая намерены ограничить расходы местных клубов 23
18:22 Исполнительный директор «Ромы»: «Мы ищем игрока атаки» 6
18:14 Игрок НБА Луол Денг мечтает купить «Кристал Пэлас» 5
17:58 Агент: «Сусо лучше, чем Давид Силва» 7
все материалы по этой теме
Турниры