Хассельбайнк: «Алли похож на Лэмпарда»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Челси, Алли Деле, Лэмпард Фрэнк, Хассельбайнк Джимми Флойд
Сегодня, 20:54 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что по манере игры полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли похож на легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда:
«Алли - очень хорош, но думаю, он еще сильно прибавит. Уже видно, насколько он хорош в движении, в понимании игры, как он открывается, как чувствует, где нужно оказаться, чтобы встретиться с мячом и забить, как он ассистирует партнерам.
Думаю, он станет только лучше. Он похож на Фрэнка Лэмпарда своими врываниями в штрафную и желанием забивать».
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