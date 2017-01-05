Спаллетти: «Как новый год встретишь, так его и проведёшь. 1 января „Рома“ тренировалась»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти попросил своих подопечных воспринимать каждый день в году как один из 365 трофеев, которые нужно завоевать:

«Когда я был маленьким, мои дедушка и бабушка говорили мне, что я проведу новый год так, как встречу его. Они были суеверными.

Поэтому 1 января мы как следует потренировались в „Роме“. Это был наш первый из 365 мини-трофеев.

Если каждый день будем завоевывать по одному такому мини-трофею, то в конце сезона сможем сказать, что мы хорошо поработали. Мы должны усердно работать каждый день».