Спаллетти: «Как новый год встретишь, так его и проведёшь. 1 января „Рома“ тренировалась»
Сегодня, 21:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти попросил своих подопечных воспринимать каждый день в году как один из 365 трофеев, которые нужно завоевать:
«Когда я был маленьким, мои дедушка и бабушка говорили мне, что я проведу новый год так, как встречу его. Они были суеверными.
Поэтому 1 января мы как следует потренировались в „Роме“. Это был наш первый из 365 мини-трофеев.
Если каждый день будем завоевывать по одному такому мини-трофею, то в конце сезона сможем сказать, что мы хорошо поработали. Мы должны усердно работать каждый день».
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1 можно тренироваться сколько угодно,а вот как ВСТРЕТИЛ Новый год-ВОТ в чём вопрос(для недалёких встреча Нового Года в 24 часа с 31 на 1) !!!!