Варан: «Я благодарен Зидану»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан счастлив работать под руководством главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана:

«Я выражаю Зидану свою благодарность, потому что он делает меня более сильным игроком, я у него многому учусь.

Я продолжаю прогрессировать под его руководством, он передает мне свой опыт, помогает расти. Мне нравится играть под его руководством».