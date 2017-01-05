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Варан: «Я благодарен Зидану»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Варан Рафаэль, Зидан Зинедин
Сегодня, 21:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Реала» Рафаэль Варан счастлив работать под руководством главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана:

«Я выражаю Зидану свою благодарность, потому что он делает меня более сильным игроком, я у него многому учусь.

Я продолжаю прогрессировать под его руководством, он передает мне свой опыт, помогает расти. Мне нравится играть под его руководством».

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