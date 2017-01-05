Варан: «Я благодарен Зидану»
Сегодня, 21:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Рафаэль Варан счастлив работать под руководством главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана:
«Я выражаю Зидану свою благодарность, потому что он делает меня более сильным игроком, я у него многому учусь.
Я продолжаю прогрессировать под его руководством, он передает мне свой опыт, помогает расти. Мне нравится играть под его руководством».
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ИншАллах так и будет!
То ли Зидан на него так начал влиять, то ли что-то другое, но Рафаэль действительно стал по-лучше играть в защите...!
Надеюсь он будет только прогрессировать...!