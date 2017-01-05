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Мюллер: «Надеюсь, что „Бавария“ уже пережила самый сложный отрезок сезона»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Мюллер Томас
Сегодня, 21:28 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер надеется, что мюнхенский клуб во второй половине сезона будет только прибавлять:

«Смотря на успехи команды, я понимаю, что мы находимся на правильном пути, как в последних сезонах.

В последние 3-4 недели мы выдали хороший отрезок. Это был хороший период, ведь мы вернулись на вершину турнирной таблицы, а это вселяет надежду.

Будет здорово, если окажется, что мы уже пережили самый сложный период сезона».

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