Мюллер: «Надеюсь, что „Бавария“ уже пережила самый сложный отрезок сезона»
Сегодня, 21:28 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер надеется, что мюнхенский клуб во второй половине сезона будет только прибавлять:
«Смотря на успехи команды, я понимаю, что мы находимся на правильном пути, как в последних сезонах.
В последние 3-4 недели мы выдали хороший отрезок. Это был хороший период, ведь мы вернулись на вершину турнирной таблицы, а это вселяет надежду.
Будет здорово, если окажется, что мы уже пережили самый сложный период сезона».
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Притянули как могли и чем могли.
2 Ушастых за 3 года....
да он просто ложанулся Влад!)))
лысому каталонцу,который подарил практически задаром Мадриду Крооса))