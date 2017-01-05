Балотелли дисквалифицирован на два матча Лиги 1, Беланда - на 1
Сегодня, 22:03 | Источник: твиттер Get French Football News | Редакция: Антон Белюсь
Игроки «Ниццы» - нападающий Марио Балотелли и полузащитник Юнес Беланда, получили наказания за заработанные удаления в матче 19-го тура Лиги 1 против «Бордо» (0:0).
Первый из них пропустит два следующих матча своей команды, второй будет дисквалифицирован на один матч.
Примечательно, что оба футболиста свои красные карточки заработали в компенсированное арбитром время.
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-Балотелли)))