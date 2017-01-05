«Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы
Сегодня, 22:20 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной».
«Атлетик» Бильбао: Ирайсос, Боведа, Баленсиага, Ляпорт, Этчейта, Сан Хосе, Итурраспе, Гарсия, Уильямс, Саборит, Адурис.
«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
23:11 Фото Авиакомпания потеряла багаж Обамеянга 4
Вчера
Станислав Горин
«Челси» может повторить рекорд «Арсенала», если обыграет «Тоттенхэм» в дерби. «Соккер.ру» выясняет, есть ли у «шпор» шансы помешать?
Или войдите через
Просто Адурис как то внезапно вспомнился)
ПОМНИТЕ?)))