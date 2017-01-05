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«Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: АтлетикАтлетик0 : 0БарселонаБарселона
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:20 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной»

«Атлетик» Бильбао: Ирайсос, Боведа, Баленсиага, Ляпорт, Этчейта, Сан Хосе, Итурраспе, Гарсия, Уильямс, Саборит, Адурис.

«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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