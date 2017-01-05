18-летний хавбек «Тираны» интересен «Спартаку»

«Спартак» пристально наблюдает за полузащитником албанской «Тираны» Мервилем Ндокитом.

По информации источника, 18-летний игрок сборной Конго привлек внимание скаутов «красно-белых» скоростью, дриблингом и видением поля.

Сообщается, что в хавбеке руководство московского клуба видит альтернативу полузащитнику Джано.

Ранее стало известно, что переход защитника «Спартака» Сердара Таски в «Трабзонспор» может не состояться.