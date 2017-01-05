«Вольфсбург» объявил о подписании хавбека «Майнца» Малли
Сегодня, 22:48 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщает, что клуб усилился полузащитником «Майнца» Юнусом Малли.
24-летний футболист поставил подпись под контрактом с «волками», который рассчитан до 2021 года.
В прошлом году Малли был близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
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