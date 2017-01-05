«Вольфсбург» объявил о подписании хавбека «Майнца» Малли

Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщает, что клуб усилился полузащитником «Майнца» Юнусом Малли.

24-летний футболист поставил подпись под контрактом с «волками», который рассчитан до 2021 года.

В прошлом году Малли был близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».