«Валенсия» претендует на Эвра
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Валенсия, Эвра Патрис
Сегодня, 22:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Валенсия» предпримет попытку заполучить защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.
В последнее время в прессе активно обсуждают вероятный отъезд 35-летнего француза из туринского клуба.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока могут быть заинтересованы «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».
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