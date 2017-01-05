«Валенсия» претендует на Эвра

«Валенсия» предпримет попытку заполучить защитника «Ювентуса» Патриса Эвра.

В последнее время в прессе активно обсуждают вероятный отъезд 35-летнего француза из туринского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока могут быть заинтересованы «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».