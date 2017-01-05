Авиакомпания потеряла багаж Обамеянга

С нападающим дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмериком Обамеянгом, который прилетел в Нигерию на церемонию награждения лучшего игрока Африки, произошел досадный случай:

«Тот неловкий момент, когда ты прибыл на церемонию награждения лучшего игрока Африки, а твой багаж потеряли!! Вот в таком наряде мы сегодня. Спасибо, „Люфтганза“».

Напомним, что помимо Обамеянга на награду также претендуют нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»/сборная Сенегала) и полузащитник Рияд Марез («Лестер Сити»/сборная Алжира).