Авиакомпания потеряла багаж Обамеянга
Сегодня, 23:11 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь
С нападающим дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмериком Обамеянгом, который прилетел в Нигерию на церемонию награждения лучшего игрока Африки, произошел досадный случай:
«Тот неловкий момент, когда ты прибыл на церемонию награждения лучшего игрока Африки, а твой багаж потеряли!! Вот в таком наряде мы сегодня. Спасибо, „Люфтганза“».
Напомним, что помимо Обамеянга на награду также претендуют нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»/сборная Сенегала) и полузащитник Рияд Марез («Лестер Сити»/сборная Алжира).
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