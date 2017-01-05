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Авиакомпания потеряла багаж Обамеянга

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 23:11 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

С нападающим дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмериком Обамеянгом, который прилетел в Нигерию на церемонию награждения лучшего игрока Африки, произошел досадный случай: 

«Тот неловкий момент, когда ты прибыл на церемонию награждения лучшего игрока Африки, а твой багаж потеряли!! Вот в таком наряде мы сегодня. Спасибо, „Люфтганза“».

Напомним, что помимо Обамеянга на награду также претендуют нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»/сборная Сенегала) и полузащитник Рияд Марез («Лестер Сити»/сборная Алжира).

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