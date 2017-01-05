«Вест Хэм» предлагает «Селтику» 20 млн фунтов за Дембеле

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле попал в сферу трансферных интересов «Вест Хэма».

20-летний француз, лишь летом перебравшийся в «Селтик» из «Фулхэма», уже успел наколотить за шотландский клуб 19 мячей, чем вызвал интерес к своей персоне со стороны многих команд.

По информации источника, «молотобойцы» предложили «Селтику» за форварда 20 млн фунтов.