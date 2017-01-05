Пинилья сменил «Аталанту» на «Дженоа»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Дженоа, Аталанта, Пинилья Маурисио
Вчера, 23:31 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Аталанты» Маурисио Пинилья, как и ожидалось, сменил клубную прописку.
32-летний чилиец продолжит карьеру в «Дженоа», который арендовал форварда с обязательством выкупа.
В этом сезоне футболист провел 4 матча в Серии А и отметился одним голом.
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