Пинилья сменил «Аталанту» на «Дженоа»

Нападающий «Аталанты» Маурисио Пинилья, как и ожидалось, сменил клубную прописку.

32-летний чилиец продолжит карьеру в «Дженоа», который арендовал форварда с обязательством выкупа.

В этом сезоне футболист провел 4 матча в Серии А и отметился одним голом.