Таарабт продолжит карьеру в «Дженоа»

По информации итальянских СМИ, завтра полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт пройдет медосмотр в «Дженоа», после чего перейдет в итальянский клуб на правах аренды.

По слухам, арендное соглашение между «грифонами» и «орлами» будет рассчитано на полтора года. При этом португальский клуб будет выплачивать 27-летнему футболисту часть зарплаты.

Хавбек уже имеет опыт выступлений в Серии А: в 2014 году игрок провел за «Милан» 16 игр, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Напомним, что летом Таарабт хотел перейти в «Марсель».