Таарабт продолжит карьеру в «Дженоа»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Бенфика, Таарабт Адель
Вчера, 23:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, завтра полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт пройдет медосмотр в «Дженоа», после чего перейдет в итальянский клуб на правах аренды.
По слухам, арендное соглашение между «грифонами» и «орлами» будет рассчитано на полтора года. При этом португальский клуб будет выплачивать 27-летнему футболисту часть зарплаты.
Хавбек уже имеет опыт выступлений в Серии А: в 2014 году игрок провел за «Милан» 16 игр, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами.
Напомним, что летом Таарабт хотел перейти в «Марсель».
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