Коста: «Ссора с Педро - просто игровой момент, он мой брат»
Сегодня, 00:06 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Форвард «Челси» Диего Коста заверил, что у него отличные отношения с вингером «синих» Педро. Напомним, что в первом тайме матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» футболисты повздорили, после чего обменялись рукопожатиями:
«Ничего не случилось. Мы отлично друг друга понимаем. Когда у вас доверительные отношения с одноклубником, такое может случиться.
Это был просто игровой момент, ничего такого.
Я сказал ему: „Ты должен был быть там, почему ты не побежал туда?“ Он ответил, что побежал, а я сказал, что это не так. Вот и все.
Педро - мой брат, мы любим друг друга».
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Педро из барсы, тут все понятно, но ты то куда, Диего?