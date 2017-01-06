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Коста: «Ссора с Педро - просто игровой момент, он мой брат»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Коста Диего, Педро
Сегодня, 00:06 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Форвард «Челси» Диего Коста заверил, что у него отличные отношения с вингером «синих» Педро. Напомним, что в первом тайме матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» футболисты повздорили, после чего обменялись рукопожатиями:

«Ничего не случилось. Мы отлично друг друга понимаем. Когда у вас доверительные отношения с одноклубником, такое может случиться.

Это был просто игровой момент, ничего такого.

Я сказал ему: „Ты должен был быть там, почему ты не побежал туда?“ Он ответил, что побежал, а я сказал, что это не так. Вот и все.

Педро - мой брат, мы любим друг друга».

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