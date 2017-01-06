Ндиди: «Для меня переход в „Лестер“ словно сон»

Новичок «Лестер Сити» Вилфрид Ндиди поделился впечатлениями от перехода в английский клуб:

«Для меня переход в „Лестер“ словно сон. Очень счастлив здесь оказаться.

Лишь пару лет назад смотрел за игрой этих ребят по телевизору, а теперь я и сам здесь.

Это многое значит для меня. Это новый вызов, а я люблю вызовы.

Как прошла первая тренировка? Впечатления хорошие. Тренировка была насыщенной, мне понравилось. Здесь я многому смогу научиться».