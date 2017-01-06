Ндиди: «Для меня переход в „Лестер“ словно сон»
Сегодня, 00:17 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Лестер Сити» Вилфрид Ндиди поделился впечатлениями от перехода в английский клуб:
«Для меня переход в „Лестер“ словно сон. Очень счастлив здесь оказаться.
Лишь пару лет назад смотрел за игрой этих ребят по телевизору, а теперь я и сам здесь.
Это многое значит для меня. Это новый вызов, а я люблю вызовы.
Как прошла первая тренировка? Впечатления хорошие. Тренировка была насыщенной, мне понравилось. Здесь я многому смогу научиться».
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