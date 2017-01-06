Куман: «Моё имя всегда связывают с „Барселоной“, но я в „Эвертоне“»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Барселону» в случае ухода с этого поста Луиса Энрике:

«Мое имя всегда связывают с „Барселоной“. Похожие вопросы мне задавали, когда я был тренером „Саутгемптона“. Но я не в „Барселоне“. Я в „Эвертоне“. Я заключил с клубом контракт, у нас здесь проект.

Мы знаем, что для изменений необходимо время. Новый стадион важен для клуба, ведь это будет означать больше болельщиков и больше денег. Так мы намерены расти».