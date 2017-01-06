Феллер не исключает продажи «Байером» Чичарито

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер дал понять, что «аспириновые» могут расстаться с нападающим Чичарито, если получат от потенциального покупателя щедрое предложение:

«Нам нужен Чичарито для достижения наших целей. Но, тем не менее, само собой разумеется, что на этом сумасшедшем трансферном рынке есть болевые пороги.

Как бы то ни было, мы пока не получали предложений».