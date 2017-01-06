«Рома» вклинилась в борьбу за Деулофеу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Рома, Спартак М, Деулофеу Жерар
Сегодня, 00:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.
Сообщается, что на 22-летнего игрока, помимо «Милана», также претендует «Рома», которая при этом видится фаворитом в борьбе за подписание испанца.
По информации источника, сегодня спортивный директор «волков» Рики Массара встречался с руководством «ирисок» и обсуждал возможность перехода Деулофеу.
Ожидается, что это будет аренда с правом последующего выкупа.
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