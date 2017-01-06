«Рома» вклинилась в борьбу за Деулофеу

Нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба.

Сообщается, что на 22-летнего игрока, помимо «Милана», также претендует «Рома», которая при этом видится фаворитом в борьбе за подписание испанца.

По информации источника, сегодня спортивный директор «волков» Рики Массара встречался с руководством «ирисок» и обсуждал возможность перехода Деулофеу.

Ожидается, что это будет аренда с правом последующего выкупа.