ПСЖ поборется с «Челси» и «Баварией» за Гулама

ПСЖ проявляет интерес к защитнику «Наполи» Фаузи Гуламу, который, по слухам, отказался продлевать контракт с «партенопейцами».

Сообщается, что парижский клуб предпримет попытку приобрести 25-летнего алжирца этой зимой, но если она окажется неудачной, то ПСЖ вернется к идее подписания оборонца уже грядущим летом.

По информации источника, «Наполи» захочет выручить за футболиста не менее 20 млн евро.

Также на игрока, по слухам, претендуют «Челси» и «Бавария».