Рейтинг@Mail.ru

ПСЖ поборется с «Челси» и «Баварией» за Гулама

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, ПСЖ, Гулам Фаузи
Сегодня, 00:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

ПСЖ проявляет интерес к защитнику «Наполи» Фаузи Гуламу, который, по слухам, отказался продлевать контракт с «партенопейцами».

Сообщается, что парижский клуб предпримет попытку приобрести 25-летнего алжирца этой зимой, но если она окажется неудачной, то ПСЖ вернется к идее подписания оборонца уже грядущим летом.

По информации источника, «Наполи» захочет выручить за футболиста не менее 20 млн евро.

Также на игрока, по слухам, претендуют «Челси» и «Бавария».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:44 Слухи «Рома» вклинилась в борьбу за Деулофеу 0
Вчера
23:53 Слухи Таарабт продолжит карьеру в «Дженоа» 0
23:21 Слухи «Вест Хэм» предлагает «Селтику» 20 млн фунтов за Дембеле 0
22:59 Слухи «Валенсия» претендует на Эвра 0
20:19 Слухи Йоветич близок к переходу в «Севилью» 2
17:12 Слухи Оби Микел проходит медосмотр в «Тяньцзинь Тэда» 7
14:48 Слухи «Валенсии» снова понадобился Дзадза 2
10:39 Слухи Рикардо Родригес хочет присоединиться к «Интеру» 11
06:10 Слухи «Рединг» хочет арендовать у «Ливерпуля» Илори с правом выкупа 0
05:00 В «Боруссии» Д опровергли информацию о предложении продать Обамеянга за 150 млн евро 3
все материалы по этой теме
Турниры