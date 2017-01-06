ПСЖ поборется с «Челси» и «Баварией» за Гулама
Сегодня, 00:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
ПСЖ проявляет интерес к защитнику «Наполи» Фаузи Гуламу, который, по слухам, отказался продлевать контракт с «партенопейцами».
Сообщается, что парижский клуб предпримет попытку приобрести 25-летнего алжирца этой зимой, но если она окажется неудачной, то ПСЖ вернется к идее подписания оборонца уже грядущим летом.
По информации источника, «Наполи» захочет выручить за футболиста не менее 20 млн евро.
Также на игрока, по слухам, претендуют «Челси» и «Бавария».
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