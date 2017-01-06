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Защитник «Волгаря» Зуйков близок к переходу в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Волгарь, Зуйков Сергей, Газзаев Юрий
Сегодня, 01:18 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный

Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков в ближайшее время может перейти в «Зенит».

Новость прокомментировал главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев:

«Сергею я пожелал удачи в „Зените“. Не в курсе всех нюансов, переговоры вел не я, и пока Зуйков не уволен из клуба — сейчас праздники. Но документы, насколько мне известно, готовятся. Учитывая потерю Зуйкова, мы ждем на контракт нового крайнего защитника».

Напомним, в услугах 23-летнего футболиста также было заинтересовано московское «Динамо».

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