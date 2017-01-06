Защитник «Волгаря» Зуйков близок к переходу в «Зенит»

Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков в ближайшее время может перейти в «Зенит».

Новость прокомментировал главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев:

«Сергею я пожелал удачи в „Зените“. Не в курсе всех нюансов, переговоры вел не я, и пока Зуйков не уволен из клуба — сейчас праздники. Но документы, насколько мне известно, готовятся. Учитывая потерю Зуйкова, мы ждем на контракт нового крайнего защитника».

Напомним, в услугах 23-летнего футболиста также было заинтересовано московское «Динамо».