Срна может продолжить карьеру в Китае

Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна оказался в сфере интересов клубов из Китая и Катара.

Как сообщает источник, хорватский футболист может пополнить состав одной из местных команд летом, после истечения контракта с «Шахтёром».

Напомним, одним из основных претендентов на 34-летнего защитника является «Барселона».