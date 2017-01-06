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Срна может продолжить карьеру в Китае

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Срна Дарио
Сегодня, 01:37 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный

Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна оказался в сфере интересов клубов из Китая и Катара.

Как сообщает источник, хорватский футболист может пополнить состав одной из местных команд летом, после истечения контракта с «Шахтёром».

Напомним, одним из основных претендентов на 34-летнего защитника является «Барселона».

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