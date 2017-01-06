Срна может продолжить карьеру в Китае
Сегодня, 01:37 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный
Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна оказался в сфере интересов клубов из Китая и Катара.
Как сообщает источник, хорватский футболист может пополнить состав одной из местных команд летом, после истечения контракта с «Шахтёром».
Напомним, одним из основных претендентов на 34-летнего защитника является «Барселона».
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