На место Григоряна в «СКА-Хабаровск» придет Гордеев

Российский тренер Андрей Гордеев в ближайшее время должен быть объявлен новым наставником «СКА-Хабаровск».

До этого пост главного тренера хабаровского клуба занимал Александр Григорян, теперь возглавляющий махачкалинский «Анжи».

Последним местом работы 41-летнего Гордеева была «Мордовия».