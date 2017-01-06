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На место Григоряна в «СКА-Хабаровск» придет Гордеев

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: трансферные слухи, СКА-Хабаровск, Гордеев Андрей , Григорян Александр
Сегодня, 02:40 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Российский тренер Андрей Гордеев в ближайшее время должен быть объявлен новым наставником «СКА-Хабаровск».

До этого пост главного тренера хабаровского клуба занимал Александр Григорян, теперь возглавляющий махачкалинский «Анжи».

Последним местом работы 41-летнего Гордеева была «Мордовия».

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