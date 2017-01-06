Вальверде: «Высокий прессинг – лучший способ противостоять „Барселоне“»

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде подвел итоги первого кубкового матча с «Барселоной», в котором его подопечным вдевятером удалось удержать победу над сине-гранатовыми (2:1):

«Невозможно постоянно сдерживать „Барселону“. Это не первый раз, когда мы пытаемся играть с „Барселоной“ через высокий прессинг, и это лучший способ противостоять им.

Мы расстроены голом Месси, и должны были обороняться глубже. Команда очень устала к тому времени, и, к счастью, „Барселона“ не смогла забить нам второй мяч.

Играть на „Камп Ноу“ всегда трудно, а матчи там кажутся более долгими. Вопрос о том, кто пройдет дальше, по-прежнему открыт, но мы довольны победой».