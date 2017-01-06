«Тяньцзинь Сунцзян» включился в борьбу за Бакку

В услугах форварда «Милана» Карлоса Бакки заинтересовался еще один китайский клуб «Тяньцзинь Сунцзян», который недавно перехватил у «Ювентуса» хавбека Акселя Витселя.

Напомним, на 30-летнего колумбийца также претенедовали «Шанхай Шэньхуа» и «Гуанчжоу Эвергранд», но Бакка, по словам своего агента, отказался от предложенной одним из китайских клубов зарплаты в 10 млн евро.