«Тяньцзинь Сунцзян» включился в борьбу за Бакку
Сегодня, 03:56 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
В услугах форварда «Милана» Карлоса Бакки заинтересовался еще один китайский клуб «Тяньцзинь Сунцзян», который недавно перехватил у «Ювентуса» хавбека Акселя Витселя.
Напомним, на 30-летнего колумбийца также претенедовали «Шанхай Шэньхуа» и «Гуанчжоу Эвергранд», но Бакка, по словам своего агента, отказался от предложенной одним из китайских клубов зарплаты в 10 млн евро.
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