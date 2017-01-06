Нтеп перейдет из «Ренна» в «Вольфсбург» за 8.5 млн евро
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ренн, Вольфсбург, Нтеп Поль-Жорж
Сегодня, 04:35 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ренна» Поль-Жорж Нтеп близок к переходу в «Вольфсбург».
Немецкий клуб, согласно источнику, заплатит € 8,5 млн за французского форварда. Сообщается, что Нтеп уже успел попрощаться с партнерами по команде и готовится к трансферу.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Нтеп сыграл за «Ренн» 15 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
24-летним футболистом также интересовались «Марсель» и «Лион».
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