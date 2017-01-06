Нтеп перейдет из «Ренна» в «Вольфсбург» за 8.5 млн евро

Нападающий «Ренна» Поль-Жорж Нтеп близок к переходу в «Вольфсбург».

Немецкий клуб, согласно источнику, заплатит € 8,5 млн за французского форварда. Сообщается, что Нтеп уже успел попрощаться с партнерами по команде и готовится к трансферу.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Нтеп сыграл за «Ренн» 15 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

24-летним футболистом также интересовались «Марсель» и «Лион».