Венгер: «Санчес устал физически и морально»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес пропустит матч третьего раунда Кубка Англии с «Престоном», который состоится 7 января. По мнению наставника «канониров» Арсена Венгера, чилийцу необходим отдых:

«Алексис хочет играть постоянно, и люди удивляются, если я не выпускаю его на поле. С другой стороны, меня критикуют, что я слишком часто его использую.

Но я давно решил для себя, что бы ни произошло, в январе он получит передышку. Нельзя забывать, что на матчи сборных он летает в Чили. Дорога занимает более двух тысяч миль. Он прилетает обратно, а на следующий день ему уже надо выходить на поле.

Любому человеку нужен отдых. Алексис устал физически и морально. Сейчас он немного измотан. Это заметно».

Венгер также убежден, что «Арсенал» сумеет удержать чилийского бомбардира в команде.