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Венгер: «Санчес устал физически и морально»

Матч: ПрестонПрестон-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Завтра, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Венгер Арсен , Санчес Алексис
Сегодня, 05:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес пропустит матч третьего раунда Кубка Англии с «Престоном», который состоится 7 января. По мнению наставника «канониров» Арсена Венгера, чилийцу необходим отдых:

«Алексис хочет играть постоянно, и люди удивляются, если я не выпускаю его на поле. С другой стороны, меня критикуют, что я слишком часто его использую.

Но я давно решил для себя, что бы ни произошло, в январе он получит передышку. Нельзя забывать, что на матчи сборных он летает в Чили. Дорога занимает более двух тысяч миль. Он прилетает обратно, а на следующий день ему уже надо выходить на поле.

Любому человеку нужен отдых. Алексис устал физически и морально. Сейчас он немного измотан. Это заметно».

Венгер также убежден, что «Арсенал» сумеет удержать чилийского бомбардира в команде.

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