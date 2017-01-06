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Блинд: «Клубы не любят играть против МЮ в гостях»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-РедингРединг
Начало матча: Завтра, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: игроки, Блинд Дейли
Сегодня, 06:05 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд в преддверии домашнего матча своей команды с «Редингом» в Кубке Англии отметил, что МЮ находится в отличной форме:

«Когда у вас идет победная серия, как сейчас у МЮ, то вы начинаете мыслить все позитивнее. Я думаю, сейчас мы находимся в отличной форме, и нам нужно продолжать поддерживать это состояние.

Против команды из низшей лиги могут возникнуть трудности из-за недооценки соперника. Но мы играем дома, а клубам не нравится встречаться с нами на „Олд Траффорд“. Нам нужно продолжать эту тенденцию».

Последний домашний матч «Манчестер Юнайтед» завершился волевой победой «манкунианцев» над «Мидлсбро» в чемпионате (2:1).

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