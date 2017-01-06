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Пике: «Судейство? Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку»

Матч: АтлетикАтлетик2 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Судейство, Пике Жерар, Фернандес Борбалан Давид
Сегодня, 06:23 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Барселоны» Жерар Пике остался недоволен судейством в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», в котором каталонский клуб потерпел минимальное поражение (1:2). Отметим, что главный арбитр встречи Давид Борбалан по ходу игры удалил с поля двух футболистов «Атлетика».

«Я считаю, на Неймаре был чистый пенальти. Да и на мне тоже должен был быть назначен пенальти, но мы знаем, как это работает. Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку», – поделился мнением Пике.

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