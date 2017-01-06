Иньеста: «Хорошо, что нам удалось забить „Атлетику“ гол в гостях»
Сегодня, 06:43 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2), что его команда имела шансы сравнять счет во втором тайме:
«В этом противостоянии еще ничего не ясно. Мы не теряли контроль над ситуацией вплоть до самой последней минуты и вполне могли сравнять счет. „Атлетик“ очень хорошо прессинговал.
Хорошо, что нам удалось забить гол в гостях».
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