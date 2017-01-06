Мюллер: «Это первый год Гвардиолы в „Ман Сити“, а Премьер-Лига – сложный турнир»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Мюллер Томас, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 07:25 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался в защиту бывшего наставника мюнхенской команды Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити» и занимает с «горожанами» 4-ую строчку турнирной таблицы АПЛ:
«Премьер-Лига – очень сложный турнир, в котором участвует много сильных команд, которые не так-то просто обыграть.
Это первый год Пепа в „Манчестер Сити“, и существует много факторов, которые создают ему трудности.
Я не удивлен, что в АПЛ нет каких-либо явных фаворитов, лидирующих от начала до конца сезона».
Также Мюллер высказался о турнирном положении своего клуба в чемпионате Германии.
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