Мюллер: «Это первый год Гвардиолы в „Ман Сити“, а Премьер-Лига – сложный турнир»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался в защиту бывшего наставника мюнхенской команды Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити» и занимает с «горожанами» 4-ую строчку турнирной таблицы АПЛ:

«Премьер-Лига – очень сложный турнир, в котором участвует много сильных команд, которые не так-то просто обыграть.

Это первый год Пепа в „Манчестер Сити“, и существует много факторов, которые создают ему трудности.

Я не удивлен, что в АПЛ нет каких-либо явных фаворитов, лидирующих от начала до конца сезона».

Также Мюллер высказался о турнирном положении своего клуба в чемпионате Германии.