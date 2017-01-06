Ракитич: «Не думаю, что арбитра ждет лучший в жизни сон после сегодняшнего судейства»
Сегодня, 07:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал поражение сине-гранатовых от «Атлетика» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (1:2):
«Играть здесь [в Бильбао] непросто, тем более, когда это первый матч после перерыва. Я настроен оптимистично. Уважаю „Атлетик“, но думаю, что „Барселона“ выйдет в четвертьфинал турнира.
Что касается судейства, не думаю, что Борбалана ждет лучший сон в его жизни, когда он пересмотрит свою работу в этой встрече».
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Это не первый такой матч в исполнении Атлетик. Пересмотрите нарезки их матчей с Севильей и Атлетико М, которые тоже являются высоко прессингующими командами. Так вот баски тоже в этих матчах просто терзали соперников.