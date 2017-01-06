Ракитич: «Не думаю, что арбитра ждет лучший в жизни сон после сегодняшнего судейства»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал поражение сине-гранатовых от «Атлетика» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (1:2):

«Играть здесь [в Бильбао] непросто, тем более, когда это первый матч после перерыва. Я настроен оптимистично. Уважаю „Атлетик“, но думаю, что „Барселона“ выйдет в четвертьфинал турнира.

Что касается судейства, не думаю, что Борбалана ждет лучший сон в его жизни, когда он пересмотрит свою работу в этой встрече».