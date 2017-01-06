Рейтинг@Mail.ru

С «Метца» сняли очки за инцидент с петардой

Матч: МетцМетц-:-ЛионЛион
Начало матча: 03.12.2016, 03:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 08:24 | Источник: Yahoo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по матчу 16-го тура чемпионата Франции «Метц» - «Лион», который был прерван на 29-й минуте после того, как брошенная с трибун петарда попала в голкипера «Лиона» Энтони Лопеша, которому в тот момент оказывали медицинскую помощь, а спустя несколько мгновений взорвалась под ним.

Комитет постановил снять с «Метца» 2 очка и еще один пункт условно, а также полностью переиграть поединок при пустых трибунах.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:17 «Шапекоэнсе» 21 января проведет первый матч после катастрофы 2
02:21 Фото Марез – лучший игрок Африки 2016 года 8
01:09 Видео «Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» 297
Вчера
23:11 Фото Авиакомпания потеряла багаж Обамеянга 12
22:20 «Атлетик» - «Барселона»: стартовые составы 14
13:41 Хенесс собрался штрафовать игроков «Баварии», которые не будут учить немецкий 16
10:55 Болельщики «Валенсии» снова протестовали против владельца клуба 1
01:08 Дубль Хамеса помог «Реалу» разгромить «Севилью» 80
00:53 «Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси» 189
04 января 2017
23:03 «Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в Кубке Испании 9
все материалы по этой теме
Турниры