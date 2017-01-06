С «Метца» сняли очки за инцидент с петардой
Сегодня, 08:24 | Источник: Yahoo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по матчу 16-го тура чемпионата Франции «Метц» - «Лион», который был прерван на 29-й минуте после того, как брошенная с трибун петарда попала в голкипера «Лиона» Энтони Лопеша, которому в тот момент оказывали медицинскую помощь, а спустя несколько мгновений взорвалась под ним.
Комитет постановил снять с «Метца» 2 очка и еще один пункт условно, а также полностью переиграть поединок при пустых трибунах.
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