С «Метца» сняли очки за инцидент с петардой

Дисциплинарный комитет Лиги 1 вынес вердикт по матчу 16-го тура чемпионата Франции «Метц» - «Лион», который был прерван на 29-й минуте после того, как брошенная с трибун петарда попала в голкипера «Лиона» Энтони Лопеша, которому в тот момент оказывали медицинскую помощь, а спустя несколько мгновений взорвалась под ним.

Комитет постановил снять с «Метца» 2 очка и еще один пункт условно, а также полностью переиграть поединок при пустых трибунах.