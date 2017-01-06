Моуриньо хочет оставить Кэррика в МЮ еще на год
Сегодня, 08:36 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо доволен игрой 35-летнего ветерана команды Майкла Кэррика и хочет оставить его в команде еще на год. Португалец уже попросил боссов клуба, чтобы те подготовили для полузащитника контракт на следующий сезон. По условиям нового договора Кэррик должен получать около 80 тысяч фунтов в неделю.
Нынешний контракт полузащитника рассчитан до конца этого сезона.
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