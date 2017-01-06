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Пике: «Мы видели, какое судейство было в матче „Реал“ - „Севилья“»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Пике Жерар, Атлетик 2:1 Барселона, Реал 3:0 Севилья
Сегодня, 08:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что арбитры в целом отвратительно отсудили некоторые матчи 1/8 финала Кубка Испании. Накануне каталонцы уступили «Атлетику» (1:2), и Пике также раскритиковал действия рефери в этом поединке.

«На днях мы увидели, что происходило в матче „Реал“ - „Севилья“, поэтому я надеюсь, что уровень арбитража повысится.

В ответном матче нам потребуется помощь наших болельщиков, потому что мы хотим снова выиграть этот турнир».

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