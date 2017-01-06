Пике: «Мы видели, какое судейство было в матче „Реал“ - „Севилья“»
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Пике Жерар, Атлетик 2:1 Барселона, Реал 3:0 Севилья
Сегодня, 08:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что арбитры в целом отвратительно отсудили некоторые матчи 1/8 финала Кубка Испании. Накануне каталонцы уступили «Атлетику» (1:2), и Пике также раскритиковал действия рефери в этом поединке.
«На днях мы увидели, что происходило в матче „Реал“ - „Севилья“, поэтому я надеюсь, что уровень арбитража повысится.
В ответном матче нам потребуется помощь наших болельщиков, потому что мы хотим снова выиграть этот турнир».
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Каталонцы идут ко дну, раньше их спасало одно удаление, а теперь и два не помогает, аха-ха)
Каталонцы идут ко дну, раньше их спасало одно удаление, а теперь и два не помогает, аха-ха)
Это ж надо, как переход в Барселону повлиял на игрока...!
Как же влип теперь судья
Не оплатит неустойку -
Будет сослан на помойку)
Это ж какую наглость надо иметь, чтобы ещё сетовать на судейство, которое и так удалило 2-х игроков соперника, чтобы Барса могла отыграться...!
Как по мне, судейскому корпусу Испании за такие высказывания обнаглевшего Пике, надо пересмотреть своё извечно лояльное отношение к Барсе...!
Умение жаловаться на все и вся, кроме как себя больше всего ценится в данном клубе!)
На соккере уже могли б подзаработать на футболках типа - *Пике - ты лучший президент!*, спросом у некоторых здешних явно будут пользоваться.
Каталонцы идут ко дну, раньше их спасало одно удаление, а теперь и два не помогает, аха-ха)