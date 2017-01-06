Пике: «Мы видели, какое судейство было в матче „Реал“ - „Севилья“»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что арбитры в целом отвратительно отсудили некоторые матчи 1/8 финала Кубка Испании. Накануне каталонцы уступили «Атлетику» (1:2), и Пике также раскритиковал действия рефери в этом поединке.

«На днях мы увидели, что происходило в матче „Реал“ - „Севилья“, поэтому я надеюсь, что уровень арбитража повысится.

В ответном матче нам потребуется помощь наших болельщиков, потому что мы хотим снова выиграть этот турнир».