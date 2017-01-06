«Байер» может продать Чичарито за 25 млн евро

Нападающий «Байера» Чичарито может покинуть клуб. «Фармацевты» готовы продать мексиканца, если поступит предложение в 25 млн евро. В клубе недовольны как и игровой формой Чичарито, так и его личностными качествами.

Во-первых, в нынешнем сезоне форвард сбавил в результативности. В 15 матчах Бундеслиги он забил 5 голов, при том, что последнее его взятие ворот в чемпионате датировано еще 1 октября. Во-вторых, боссам клуба не нравится его эгоистичная манера игры. В-третьих, многие игроки «Байера» не находят взаимопонимания с Чичарито из-за его характера: он совсем не стремится к общению, а недавно проигнорировал рождественскую вечеринку «аспириновых».