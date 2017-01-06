Оби Микел - игрок «Тяньцзинь Тэда»

Полузащитник Джон Оби Микел сменил «Челси» на «Тяньцзинь Тэда». 29-летний нигериец прошел медосмотр в китайском клубе и подписал с ним контракт. По слухам, соглашение игрока рассчитано на 3 года, а его зарплата составит около 165 тысяч евро в неделю.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года.