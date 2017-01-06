Оби Микел - игрок «Тяньцзинь Тэда»
Сегодня, 09:31 | Источник: Твиттер AddictedToCFC | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник Джон Оби Микел сменил «Челси» на «Тяньцзинь Тэда». 29-летний нигериец прошел медосмотр в китайском клубе и подписал с ним контракт. По слухам, соглашение игрока рассчитано на 3 года, а его зарплата составит около 165 тысяч евро в неделю.
Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года.
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Кстати, пора заключать контракт на показ матчей китайской суперлиги.
А то показывают ерунду всякую, типа МЛС, которая бесплатная.
Джон не был звездой, но благодаря трудолюбию и терпению всегда выходил со скамейки запасных и помогал Синим в трудные времена.
П.С. Самое вкусное в таких новостях это сумма трансфера.