«Мидлсбро» подпишет 19-летнего защитника «Бока Хуниорс»

Левый защитник «Бока Хуниорс» Педро Силва Торрехон перейдет в «Мидлсбро» на правах аренды с правом выкупа игрока через год. 19-летний бек преимущественно выступал за молодежную команду аргентинцев, хотя уже имеет опыт игры и за взрослую команду.

До этого единственным подписанием «Боро» в январе был форвард «Астон Виллы» Руди Жестеде, за которого заплатили 6 млн фунтов.