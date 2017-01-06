«Мидлсбро» подпишет 19-летнего защитника «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Левый защитник «Бока Хуниорс» Педро Силва Торрехон перейдет в «Мидлсбро» на правах аренды с правом выкупа игрока через год. 19-летний бек преимущественно выступал за молодежную команду аргентинцев, хотя уже имеет опыт игры и за взрослую команду.
До этого единственным подписанием «Боро» в январе был форвард «Астон Виллы» Руди Жестеде, за которого заплатили 6 млн фунтов.
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