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«Мидлсбро» подпишет 19-летнего защитника «Бока Хуниорс»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бока Хуниорс, Мидлсбро
Сегодня, 09:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Левый защитник «Бока Хуниорс» Педро Силва Торрехон перейдет в «Мидлсбро» на правах аренды с правом выкупа игрока через год. 19-летний бек преимущественно выступал за молодежную команду аргентинцев, хотя уже имеет опыт игры и за взрослую команду. 

До этого единственным подписанием «Боро» в январе был форвард «Астон Виллы» Руди Жестеде, за которого заплатили 6 млн фунтов.

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